Тепло і сонячно: синоптики потішили прогнозом погоди в Дніпрі

Карина Бондаренко Життя міста 07:04, 23.04.2020

У п'ятницю, 17 квітня, в Дніпрі буде тепла і сонячна погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не очікується.

Температура повітря коливатиметься від +1 до +3 градусів вночі, вдень прогріється до +14...+ 6 градусів. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Погода в Україні 23 квітня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило спрогнозував, що до кінця квітня погода в Україні буде нестабільною, очікують навіть сніг.

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