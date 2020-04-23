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23 квітня • оновлено в 08:59
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Карина Бондаренко
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Тепло і сонячно: синоптики потішили прогнозом погоди в Дніпрі

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У п'ятницю, 17 квітня, в Дніпрі буде тепла і сонячна погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не очікується.

Температура повітря коливатиметься від +1 до +3 градусів вночі, вдень прогріється до +14...+ 6 градусів. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Погода в Україні 23 квітня

Погода в Україні 23 квітня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило спрогнозував, що до кінця квітня погода в Україні буде нестабільною, очікують навіть сніг.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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