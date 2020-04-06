Тепло і сонячно: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

У понеділок, 6 квітня, в Дніпрі очікується безхмарна погода.

Опадів в цей день не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від -1 до +13 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 19-53%. Світанок настане о 6:04, захід очікується о 19:20.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні в квітні 2020 року очікується досить тепла. Кількість прогнозованих опадів знаходиться в рамках середніх багаторічних значень.

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