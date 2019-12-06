Головна Новини
6 грудня • оновлено в 06:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Карина Бондаренко

Тепло і сонячно: прогноз погоди на 6 грудня в Дніпрі

177
Читати матеріал російською

У п'ятницю, 6 грудня, день в Дніпрі залишиться ясним до самого свого завершення. Температура повітря підніметься до +3 градусів.

За прогнозом синоптиків, хмар і опадів спостерігатися не буде. Про це повідомляє Синоптик.

Новини
У Дніпрі молода дівчина влаштувала моторошне самогубство

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +3. Вночі температура повітря складе -2 ... -4 градусів.

Прогноз погоди в Дніпрі

Прогноз погоди в Дніпрі

99px

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області в четвер, 5 грудня, через коротке замикання в щитовій виникла пожежа в ліцеї. Понад 800 учнів та 70 осіб персоналу навчального закладу евакуювали.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги