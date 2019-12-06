Тепло і сонячно: прогноз погоди на 6 грудня в Дніпрі

У п'ятницю, 6 грудня, день в Дніпрі залишиться ясним до самого свого завершення. Температура повітря підніметься до +3 градусів.

За прогнозом синоптиків, хмар і опадів спостерігатися не буде. Про це повідомляє Синоптик.

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Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +3. Вночі температура повітря складе -2 ... -4 градусів.

Прогноз погоди в Дніпрі 99px

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області в четвер, 5 грудня, через коротке замикання в щитовій виникла пожежа в ліцеї. Понад 800 учнів та 70 осіб персоналу навчального закладу евакуювали.

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