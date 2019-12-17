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17 грудня • оновлено в 06:44
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Аліна Рашевська

Тепло і хмарно: з'явився прогноз погоди на 17 грудня в Дніпрі

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У Дніпрі 17 грудня протягом всього дня буде волого і хмарно.

Опади у вівторок не прогнозуються. Про це повідомляє Синоптик.

З'явився прогноз погоди на 17 грудня в Дніпрі

З'явився прогноз погоди на 17 грудня в Дніпрі

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Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від 0 до +7 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Вологість повітря складе 97-100%.

Опадів не передбачається. З самого ранку і до вечора небо в Дніпрі буде приховано за хмарами. Світанок настане о 7:24, захід очікується о 15:47.

Скріншот

Скріншот

Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в гуртожитку Дніпра п'яний студент влаштував НП. У пориві гніву хлопець розбив дверне скло, внаслідок чого серйозно порізав руку. Стікаючи кров'ю, дебошир продовжив зривати злість на сусідів по гуртожитку, кидаючись на них з ножем і погрожуючи розправою.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
погода синоптик
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