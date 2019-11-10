Тепло і без опадів: з'явився прогноз погоди в Дніпрі

У понеділок, 11 листопада, синоптики прогнозують теплу погоду в Дніпрі і області.

Згідно з інформацією Українського гідрометцентру, день буде хмарний, але без опадів.

Вдень очікується +14...+16 градусів тепла, в ніч на понеділок – +10...+12 градусів. Вітер – південно-західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 11 листопада Український гідрометцентр

Раніше OBOZREVATEL писав, що в понеділок, 11 листопада, в Дніпрі з 9:30 до 19:00 частково відключать водопостачання на вулиці Південній. Відключення пов'язане з необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт.

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