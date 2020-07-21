Тепло до +29: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

У вівторок, 21 липня, в Дніпрі очікується тепла, але хмарна погода з проясненнями.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +27 до +29 градусів за Цельсієм. Вітер буде північно-західний – до 3-8 метрів в секунду.

Погода в Україні 21 липня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі маршрут №43, який курсує з житлового масиву Північний до площі Успенська, змінить схему руху. Дані зміни ввели через численні звернення місцевих жителів.