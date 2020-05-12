Тепло, але вітряно: з'явився прогноз погоди на 12 травня в Дніпрі

У вівторок, 12 травня, в Дніпрі буде стояти похмура погода.

Увечері очікується невеликий дощ. Швидкість вітру посилиться до 15-24 м/с, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +12 до +24 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 39-67%. Світанок настане о 05:00, захід очікується о 20:12.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у вівторок, 12 травня, в Україні холодний атмосферний фронт принесе опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Мокрий сніг можливий у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Рівненській областях.

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