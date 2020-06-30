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Тепло, але дощитиме: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

Софія Ковнір
Життя міста
1,0 т.
Тепло, але дощитиме: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

Прогноз погоди в Дніпрі. Seldon.News

У вівторок, 30 червня, вдень Дніпро накриють короткочасні дощі.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, вночі в місті опадів не передбачається.

Температура повітря +27 +29 градусів вдень, вночі похолодає до +17 +19 градусів. Вітер західний 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні

Прогноз погоди в Україні

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що у Дніпрі на 29 і 30 червня оголосила попередження про небезпечне метеорологічне явище. На сході Дніпропетровської області місцями збережеться надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу.

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