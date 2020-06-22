Тепло, але дощитиме: озвучений свіжий прогноз погоди в Дніпрі

У понеділок, 22 червня, Дніпро накриють грозові зливи.

Але при цьому на вулиці буде тепло, повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура повітря +24 +26 градусів вдень, вночі похолодає до +17 +19 градусів. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

Погода в Україні 22 червня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 22 червня жителі кількох вулиць в шести районах Дніпра на півдня залишаться без світла. У цей час будуть проводити технічне обслуговування лінії, заводити кабелі і встановлювати лічильники.