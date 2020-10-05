Тепла осінь: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

Софія Ковнір Життя міста 06:00, 5.10.2020

У понеділок, 5 жовтня, в Дніпрі буде триматися тепла та сонячна погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Так, синоптики прогнозують південно-східний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря вдень складе 21-23 градуси.

Погода в Україні 5 жовтня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в кількох районах Дніпра 5 жовтня цілий день не буде електрики. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт.

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