Такого ще не було: в Дніпрі покажуть унікальний музичний перфоманс

У Дніпрі 27 вересня гранд-опера "PRO dni PRO" відкриє триденний фестиваль сучасного мистецтва GogolFest.

Насолодитися перфомансом дніпряни зможуть о 21:00 на Площі Героїв Майдану. Про це повідомив на своїй сторінці радник мера Дніпра Євген Гендін.

У Дніпрі пройде унікальний фестиваль Блог Покупон

Новини Організатори GOGOLFEST про новий фестиваль

Гранд-опера "PRO dni PRO" - це результат колаборації рейв-бенду ЦеШо і формації NOVA OPERA під керівництвом Влада Троїцького. Масштабна сцена, потужний звук, гра світла і справжні профі своєї справи – вже цього вечора глядачеві представлять абсолютно новий погляд на оперне мистецтво.

У Дніпрі стартує ГогольFest Фейсбук Євгена Гендина

У Дніпрі стартує ГогольFest Фейсбук Євгена Гендина

До створення масштабного дійства причетні кращі музиканти, актори, художники і технічні фахівці України. Використовуючи останні тенденції медіа-арту і віджеінгу, їм вдалося втілити все розмаїття стилів сучасного мистецтва в одному шоу.

У Дніпрі стартує ГогольFest Фейсбук Євгена Гендина

Побачити все це на власні очі можна абсолютно безкоштовно.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кіркоров обматюкав організаторів фестивалю в Сочі. Приводом для бурхливої реакції співака послужили зірвані терміни підготовки до концерту.

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