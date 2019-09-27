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27 вересня • оновлено в 18:56
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Такого ще не було: в Дніпрі покажуть унікальний музичний перфоманс

1.4т Читати матеріал російською

У Дніпрі 27 вересня гранд-опера "PRO dni PRO" відкриє триденний фестиваль сучасного мистецтва GogolFest.

Насолодитися перфомансом дніпряни зможуть о 21:00 на Площі Героїв Майдану. Про це повідомив на своїй сторінці радник мера Дніпра Євген Гендін.

У Дніпрі пройде унікальний фестиваль

У Дніпрі пройде унікальний фестиваль

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Організатори GOGOLFEST про новий фестиваль

Гранд-опера "PRO dni PRO" - це результат колаборації рейв-бенду ЦеШо і формації NOVA OPERA під керівництвом Влада Троїцького. Масштабна сцена, потужний звук, гра світла і справжні профі своєї справи – вже цього вечора глядачеві представлять абсолютно новий погляд на оперне мистецтво.

У Дніпрі стартує ГогольFest

У Дніпрі стартує ГогольFest

Фейсбук Євгена Гендина

У Дніпрі стартує ГогольFest

У Дніпрі стартує ГогольFest

Фейсбук Євгена Гендина

До створення масштабного дійства причетні кращі музиканти, актори, художники і технічні фахівці України. Використовуючи останні тенденції медіа-арту і віджеінгу, їм вдалося втілити все розмаїття стилів сучасного мистецтва в одному шоу.

У Дніпрі стартує ГогольFest

У Дніпрі стартує ГогольFest

Фейсбук Євгена Гендина

Побачити все це на власні очі можна абсолютно безкоштовно.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кіркоров обматюкав організаторів фестивалю в Сочі. Приводом для бурхливої реакції співака послужили зірвані терміни підготовки до концерту.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Фестиваль шоу концерт
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