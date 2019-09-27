Такого ще не було: в Дніпрі покажуть унікальний музичний перфоманс

У Дніпрі 27 вересня гранд-опера "PRO dni PRO" відкриє триденний фестиваль сучасного мистецтва GogolFest.
Насолодитися перфомансом дніпряни зможуть о 21:00 на Площі Героїв Майдану. Про це повідомив на своїй сторінці радник мера Дніпра Євген Гендін.
У Дніпрі пройде унікальний фестиваль
Блог Покупон
Гранд-опера "PRO dni PRO" - це результат колаборації рейв-бенду ЦеШо і формації NOVA OPERA під керівництвом Влада Троїцького. Масштабна сцена, потужний звук, гра світла і справжні профі своєї справи – вже цього вечора глядачеві представлять абсолютно новий погляд на оперне мистецтво.
У Дніпрі стартує ГогольFest
Фейсбук Євгена Гендина
У Дніпрі стартує ГогольFest
Фейсбук Євгена Гендина
До створення масштабного дійства причетні кращі музиканти, актори, художники і технічні фахівці України. Використовуючи останні тенденції медіа-арту і віджеінгу, їм вдалося втілити все розмаїття стилів сучасного мистецтва в одному шоу.
У Дніпрі стартує ГогольFest
Фейсбук Євгена Гендина
Побачити все це на власні очі можна абсолютно безкоштовно.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кіркоров обматюкав організаторів фестивалю в Сочі. Приводом для бурхливої реакції співака послужили зірвані терміни підготовки до концерту.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!