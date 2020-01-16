"Такий би сніданок міністру!" У мережі показали страшні умови в лікарнях Дніпра. Фото

Дніпряни обурені харчуванням та страшними умовами в лікарнях міста і області, а також у пологових будинках.

Пацієнти поділилися в марежі фото з різних медичних установ. Більшість пише, що нормально їсти під час перебування в лікарнях неможливо навіть дітям (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У той же час люди кажуть, що лікарі часто вимагають заплатити гроші в "фонд лікарні", на папір або на миючі засоби.

"Дійшло до того, що перебуваючи в стаціонарі ти ще повинен купити пробірки для забору аналізів. Поки не піднімеш на ноги керівництво, всім байдуже. Позорище", - пишуть користувачі.

Їжа для дітей в санаторії

Молоді мами відзначили, що в пологових будинках Дніпра ситуація не краща. Жінки розповіли, що на сніданок в медустановах їм пропонували вівсяну кашу на воді і чай. А співробітники вимагали заплатити до фонду відділення більше тисячі гривень.

Сніданок в пологовому будинку

Їдальня в пологовому будинку

Їдальня в пологовому будинку

Одна жінка пише, що меблі в обласній дитячій лікарні залишають бажати кращого. Там же в гнійному відділенні, де лежить 12 осіб тільки в одній палаті, є один туалет на всіх.

Раніше OBOZREVATEL писав, що міністру освіти України Ганні Новосад збільшили зарплату з 30 тисяч до 111 тисяч гривень.

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