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16 січня • оновлено в 15:48
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"Такий би сніданок міністру!" У мережі показали страшні умови в лікарнях Дніпра. Фото

1.8т
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Дніпряни обурені харчуванням та страшними умовами в лікарнях міста і області, а також у пологових будинках.

Пацієнти поділилися в марежі фото з різних медичних установ. Більшість пише, що нормально їсти під час перебування в лікарнях неможливо навіть дітям (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У той же час люди кажуть, що лікарі часто вимагають заплатити гроші в "фонд лікарні", на папір або на миючі засоби.

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"Дійшло до того, що перебуваючи в стаціонарі ти ще повинен купити пробірки для забору аналізів. Поки не піднімеш на ноги керівництво, всім байдуже. Позорище", - пишуть користувачі.

"Такий би сніданок міністру!" У мережі показали страшні умови в лікарнях Дніпра. Фото
"Такий би сніданок міністру!" У мережі показали страшні умови в лікарнях Дніпра. Фото
"Такий би сніданок міністру!" У мережі показали страшні умови в лікарнях Дніпра. Фото
Їжа для дітей в санаторії

Їжа для дітей в санаторії

"Такий би сніданок міністру!" У мережі показали страшні умови в лікарнях Дніпра. Фото
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Молоді мами відзначили, що в пологових будинках Дніпра ситуація не краща. Жінки розповіли, що на сніданок в медустановах їм пропонували вівсяну кашу на воді і чай. А співробітники вимагали заплатити до фонду відділення більше тисячі гривень.

"Такий би сніданок міністру!" У мережі показали страшні умови в лікарнях Дніпра. Фото
"Такий би сніданок міністру!" У мережі показали страшні умови в лікарнях Дніпра. Фото
Сніданок в пологовому будинку

Сніданок в пологовому будинку

Їдальня в пологовому будинку

Їдальня в пологовому будинку

Їдальня в пологовому будинку

Їдальня в пологовому будинку

"Такий би сніданок міністру!" У мережі показали страшні умови в лікарнях Дніпра. Фото

Одна жінка пише, що меблі в обласній дитячій лікарні залишають бажати кращого. Там же в гнійному відділенні, де лежить 12 осіб тільки в одній палаті, є один туалет на всіх.

"Такий би сніданок міністру!" У мережі показали страшні умови в лікарнях Дніпра. Фото
"Такий би сніданок міністру!" У мережі показали страшні умови в лікарнях Дніпра. Фото
"Такий би сніданок міністру!" У мережі показали страшні умови в лікарнях Дніпра. Фото

"Такий би сніданок міністру!" У мережі показали страшні умови в лікарнях Дніпра. Фото
"Такий би сніданок міністру!" У мережі показали страшні умови в лікарнях Дніпра. Фото

Раніше OBOZREVATEL писав, що міністру освіти України Ганні Новосад збільшили зарплату з 30 тисяч до 111 тисяч гривень.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
живлення
Місце
Україна Дніпро
Теги
медреформа харчування
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Simon Igor
Simon Igor
А разве это только в Днепре? В Харькове ещё хуже! Если , не дай бог, привезут в больницу с острым аппендицитом, то пока не заплатишь врачу, никто не прооперирует! Ну, а про « фонды» вообще молчу!
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фил филька
фил филька
да лан упороши. терпите и радуйтесь к примеру благосостоянию наема или гаврилюка)) они же ваши герои)
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Vitaliy Topalov
Vitaliy Topalov
Свиней помоями кормят что тут удивительного?
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