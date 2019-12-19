Світить, та не гріє: з'явився свіжий прогноз погоди на 19 грудня в Дніпрі

У Дніпрі 19 грудня синоптики прогнозують сонячну суху погоду.
Температура повітря протягом усього дня буде триматися вище нуля. Про це повідомляє Синоптик.
З'явився свіжий прогноз погоди на 19 грудня в Дніпрі
Spletnik.ru
Від нічних хмар вже до ранку в Дніпрі не залишиться і сліду, і до самого вечора буде триматися ясна погода. Стовпчик термометра коливатиметься від +3 до +7 градусів за Цельсієм. Опади не прогнозуються. Вологість повітря складе 90-99%.
Водіїв і пішоходів попереджають про погіршення видимості на дорогах.
Скріншот
синоптик
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що неподалік від села Вишневе 18 грудня легковий автомобіль потрапив в ДТП з переворотом. По дорозі до Кривого Рогу водій не впорався з керуванням і злетів з дороги.
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