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19 грудня • оновлено в 07:04
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Аліна Рашевська

Світить, та не гріє: з'явився свіжий прогноз погоди на 19 грудня в Дніпрі

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У Дніпрі 19 грудня синоптики прогнозують сонячну суху погоду.

Температура повітря протягом усього дня буде триматися вище нуля. Про це повідомляє Синоптик.

З'явився свіжий прогноз погоди на 19 грудня в Дніпрі

З'явився свіжий прогноз погоди на 19 грудня в Дніпрі

Spletnik.ru

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Від нічних хмар вже до ранку в Дніпрі не залишиться і сліду, і до самого вечора буде триматися ясна погода. Стовпчик термометра коливатиметься від +3 до +7 градусів за Цельсієм. Опади не прогнозуються. Вологість повітря складе 90-99%.

Водіїв і пішоходів попереджають про погіршення видимості на дорогах.

Скріншот

Скріншот

синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що неподалік від села Вишневе 18 грудня легковий автомобіль потрапив в ДТП з переворотом. По дорозі до Кривого Рогу водій не впорався з керуванням і злетів з дороги.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
погода синоптик
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