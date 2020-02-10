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10 лютого • оновлено в 07:57
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Аліна Рашевська

Світить, та не гріє: з'явився прогноз погоди на 10 лютого в Дніпрі

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У понеділок, 10 лютого, в Дніпрі очікується ясна, але морозна погода.

Опади не прогнозуються. Протягом усього дня протримається сильний вітер, повідомляє Синоптик.

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Небо, ясне вночі та вранці, затягнеться хмарами у середині дня, така погода протримається до самого вечора. Опади не передбачаються. Часом пориви вітру сягатимуть 15-24 м/с.

Температура повітря вдень складе -12 ... -8 градусів за Цельсієм, проте до вечора потеплішає до -3 градусів.

Світанок настане в 6:54, захід очікується о 16:54.

Скріншот

Скріншот

Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що похолодання в Україні в лютому скасовується, оскільки, згідно з останніми прогнозами, в країні в цей період знову настане потепління.

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Автор
Аліна Рашевська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
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