Світить, та не гріє: з'явився прогноз погоди на 10 лютого в Дніпрі

У понеділок, 10 лютого, в Дніпрі очікується ясна, але морозна погода.

Опади не прогнозуються. Протягом усього дня протримається сильний вітер, повідомляє Синоптик.

Небо, ясне вночі та вранці, затягнеться хмарами у середині дня, така погода протримається до самого вечора. Опади не передбачаються. Часом пориви вітру сягатимуть 15-24 м/с.

Температура повітря вдень складе -12 ... -8 градусів за Цельсієм, проте до вечора потеплішає до -3 градусів.

Світанок настане в 6:54, захід очікується о 16:54.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що похолодання в Україні в лютому скасовується, оскільки, згідно з останніми прогнозами, в країні в цей період знову настане потепління.

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