Світить, та не гріє: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

У четвер, 2 квітня, в Дніпрі очікується безхмарна погода.

Опадів в цей день не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від -3 до +11 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 26-49%. Світанок настане о 6:12, захід очікується о 19:14.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні в квітні 2020 року очікується досить тепла. Кількість прогнозованих опадів знаходиться в рамках середніх багаторічних значень.

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