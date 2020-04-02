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2 квітня • оновлено в 08:45
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Аліна Рашевська

Світить, та не гріє: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

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У четвер, 2 квітня, в Дніпрі очікується безхмарна погода.

Опадів в цей день не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від -3 до +11 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 26-49%. Світанок настане о 6:12, захід очікується о 19:14.

Скріншот

Скріншот

Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні в квітні 2020 року очікується досить тепла. Кількість прогнозованих опадів знаходиться в рамках середніх багаторічних значень.

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Автор
Аліна Рашевська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
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