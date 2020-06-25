Суд залишив під вартою фігуранта справи про банду копів з Павлограда

Київський апеляційний суд залишив під вартою заступника начальника Павлоградського відділу поліції в Дніпропетровській області, підозрюваного в участі у злочинній організації.

Раніше суд першої інстанції заарештував фігуранта справи про банду поліцейський до другого серпня 2020 року включно, повідомила пресслужба Київського апеляційного суду.

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від п'ятого червня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що громадянин С. підозрюється в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених частиною першою статті 255 – "Створення злочинної організації", частини четвертої статті 27, частини другої статті 185 – "Крадіжка", частини другої статті 365 – "Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу ".

А також частині першій статті 263 – "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", частини другої статті 307 – "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів" Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в суботу, 6 червня, в Києві суд обрав запобіжний захід для поліцейських, яких затримали в Павлограді Дніпропетровської області за підозрою в створенні злочинного угруповання.