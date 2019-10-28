Суд в Кривому Розі покарав місцевого мешканця за символіку СРСР

Дзержинський районний суд Кривого Рогу в Дніпропетровській області виніс вирок місцевому мешканцю за використання символіки комуністичного тоталітарного режиму.

Чоловік засуджений до року обмеження волі умовно, передає "Громадське радіо".

Суд в Кривому Розі покарав чоловіка за символіку СРСР (ілюстрація) newsmakers.com.ua

Суд встановив, що 14 червня обвинувачений, одягнений в червону футболку з гербом СРСР, приблизно з 11:00 до 17:00 перебував у громадському місці біля ТРЦ "Плаза" в Кривому Розі.

Чоловік визнаний винним за ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу.

Засуджений в свою чергу визнав провину.

Суд призначив визначене угодою покарання у вигляді 1 року обмеження волі з випробуванням строком на 1 рік.

Раніше OBOZREVATEL писав, що 27 жовтня в Україні вшановують річницю початку знищення української інтелектуальної еліти, "Розстріляного Відродження", в російському урочищі Сандармох співробітниками КДБ СРСР. Найбільшу групу ув'язнених, більше 1000 чоловік, розстріляли з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року.

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