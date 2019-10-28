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28 жовтня • оновлено в 13:49
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Суд в Кривому Розі покарав місцевого мешканця за символіку СРСР

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Дзержинський районний суд Кривого Рогу в Дніпропетровській області виніс вирок місцевому мешканцю за використання символіки комуністичного тоталітарного режиму.

Чоловік засуджений до року обмеження волі умовно, передає "Громадське радіо".

Суд в Кривому Розі покарав чоловіка за символіку СРСР (ілюстрація)

Суд в Кривому Розі покарав чоловіка за символіку СРСР (ілюстрація)

newsmakers.com.ua

Суд встановив, що 14 червня обвинувачений, одягнений в червону футболку з гербом СРСР, приблизно з 11:00 до 17:00 перебував у громадському місці біля ТРЦ "Плаза" в Кривому Розі.

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Чоловік визнаний винним за ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу.

Засуджений в свою чергу визнав провину.

Суд призначив визначене угодою покарання у вигляді 1 року обмеження волі з випробуванням строком на 1 рік.

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Місце
Україна Кривий Ріг
Тег
Декомунізация
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