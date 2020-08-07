"Сучасно та красиво": в Дніпрі капітально відремонтували ганок під'їзду, що обвалився

У Новокодацькому районі Дніпра на вулиці Костя Гордієнка, 25 співробітники комунальних служб відремонтували ганок під'їзду, що обвалився, в житловому будинку. Даному дому вже багато років, тому всі конструкції давно застарілі.

Стан ганку було зовсім непридатний. Тому мешканці будинку звернулася до міської влади з проханням відремонтувати його. Адже тут живуть пенсіонери, сім'ї з дітьми, яким складно було вийти з під'їзду (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Міська влада оперативно відреагувала на прохання і комунальники в найкоротші терміни відремонтували ганок. Працівники повністю змінили вхідну групу: встановили козирок, нові сходинки і перила, пандус, а також пофарбували даний об'єкт.

У Дніпрі капітально відремонтували ганок під'їзду, що обвалився

У Дніпрі капітально відремонтували ганок під'їзду, що обвалився

У Дніпрі капітально відремонтували ганок під'їзду, що обвалився

Місцеві жителі не натішаться оновленню і дякують за оперативне реагування та якісний ремонт:

"Дуже вдячний за виконану роботу. Все зроблено професійно, якісно і на вищому рівні. Зробили дуже красиво і сучасно. Щире дякую міській владі за участь в ремонті нашого ганку", – дякує місцевий житель Анатолій Микитович.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі на житловому масиві Ігрень співробітники комунальних служб очищають місцевість від сміттєвих звалищ. Найчастіше після відпочинку недобросовісні жителі залишають побутові відходи і безліч іншого мотлоху.