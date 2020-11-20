Сучасний ремонт, нове медобладнання: жителі Шляхівки у захваті від капітально оновленої амбулаторії

У Дніпрі, у мікрорайоні Шляхівка, після капітального ремонту відкрили амбулаторію №6 центру первинної медико-санітарної допомоги №7 (вул. Амбулаторна, 1).

Оновили фасад і дах, замінили мережі та комунікації. Ремонт робили за принципом безбар’єрності: пандус, тактильна плитка, вказівники зі шрифтом Брайля. Оновлення – як ззовні, так і всередині.

"Капітальний ремонт амбулаторії виконано коштом Світового банку, а міська рада зробила відповідний проєкт, оснастила заклад усім обладнанням, необхідним для первинної медицини, а також забезпечила комп’ютерною технікою. Відтепер пацієнти обслуговуватимуться у сучасних умовах. Так і має бути, адже це турбота про наших мешканців – як пацієнтів, так і персонал. Цього року це вже шоста амбулаторія по місту, яку відкрили після капітального ремонту. До кінця року плануємо ще п’ять", – наголосив заступник міського голови, директор департаменту охорони здоров’я населення міськради Андрій Бабський.

Зі свого боку генеральний директор центру №7 Віктор Дубовик зазначив: "Це одна з амбулаторій нашого центру, яка була у вкрай поганому стані. Частина будівлі, якій близько ста років, уже не працювала. На час ремонту лікарі проводили прийоми в іншій амбулаторії, на вул. Філософській, 62. Зараз в амбулаторії № 6 оновлено геть усе. Нині тут працюють троє сімейних лікарів, медсестри, а також за графіком консультують вузькі спеціалісти. У планах облаштувати стоматологічний кабінет, що був тут і раніше, а також аптечний кіоск – таке побажання мешканців".

Завідувачка амбулаторії №6 Вікторія Кошлабо додає: "Облаштовано кабінет "Здорового малюка", ізолятор для інфекційних хворих, кабінет з окремим входом для пацієнтів з температурою, процедурний кабінет, а також лабораторія з новенькими аналізаторами. Забір проводитиметься протягом усього робочого дня, що дуже зручно для пацієнтів. Результати можуть бути готовими вже за 20 хвилин. Усюди нові меблі, і медичний персонал забезпечений оргтехнікою".

Сімейна лікарка Наталія Щербина працює у цій амбулаторії вже 35 років. Вона радіє, що повернулася до оновленої будівлі: "Амбулаторію зараз не впізнати. Звісно, працювати у комфортних умовах приємніше. Затишні коридори, кабінети. Отримали нове обладнання. Прямо у кабінеті, за потреби, можемо зробити кардіограму пацієнту. Отримали електрокардіограф, тонометри, пульсоксиметри".

Дніпрянка Лідія Романовська не стримує захвату від капітально відремонтованого закладу: "Милуюся нашою новенькою амбулаторією. Якою ж вона гарною стала! Видно, що зроблено все якісно, добротно. Дуже добре, що у Дніпрі особливу увагу приділяють медицині, ремонтують лікувальні заклади, щоб галузь відповідала сучасним вимогам".

Мешканка Шляхівки Наталія Сагайдак теж радіє оновленню: "Звісно, не дуже зручно було їздити до лікарів на Філософську на час ремонту нашої амбулаторії, але готові були перетерпіти такі незручності, бо знали, що невдовзі наш заклад зроблять. Щойно зайшла усередину, "охнула" від побаченого: яке все новеньке, гарне. Приміщення трохи перепланували – зараз набагато зручніше".