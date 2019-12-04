"Стукала в двері": у Дніпрі маршрутник жорстко принизив жінку

У Дніпрі 3 грудня водій маршрутки відмовив у проїзді пенсіонерці, демонстративно зачинивши перед нею двері й залишивши її мерзнути на вулиці.

Інцидент трапився на маршруті № 127. Про це стало відомо в Facebook-спільноті "12 Квартал Дніпра".

У Дніпрі маршрутник жорстко принизив жінку Новини Пензи

Відомо, що перед посадкою літня жінка запитала у водія, чи є у неї можливість скористатися пільгою. У відповідь шофер зачинив перед нею двері. Ще деякий час пенсіонерка стукала у вікно, проте чоловік був невблаганним. За неї заступилися інші пасажири, але і це не допомогло – бабуся залишилася на морозі.

"Літня жінка так і залишилася стояти на зупинці. Вона – пільговик, пенсіонерка. А в елітних автобусах 127-го маршруту для такої категорії населення місць немає. Альтернатива – тролейбус № 9. Але він так рідко й непередбачувано їздить, що розраховувати на нього не доводиться. Ось і виходить, що в маршрутку пенсіонерів не беруть, тролейбуса немає. Тому стій, бабусю, на морозі в снігу на зупинці й чекай милості", – поділилася очевидиця.

У Дніпрі маршрутник жорстко принизив жінку Facebook-спільнота "12 Квартал Дніпра"

Як зазначило чимало дніпрян, подібні випадки на цьому маршруті – не рідкість.

"Водій цього автобуса проїхав повз ДНУ сьогодні, всі студенти й інші пасажири чекали наступну маршрутку годину за -4 °С. Спасибі за "велику" кількість машин на цьому маршруті", – звернулася учасниця спільноти.

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