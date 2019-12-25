Страшно дітям і дорослим: жителі Дніпра масово скаржаться на петарди

Разом з новорічними святами приходить небезпека. Щорічно, в кінці грудня, на вулицях міста підривають петарди.

Чому дніпрянам страшно і чим небезпечний невеликий вибуховий пристрій – розповість OBOZREVATEL .

Дніпряни скаржаться на петарди censor.net

Піротехніка набагато небезпечніша, ніж думають діти. Вибуховий виріб невеликої потужності може не тільки налякати гучним і різким хлопком, а й завдати шкоди людині або тварині.

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Багато дніпрян скаржаться на постійні вибухи у дворах вечорами:

Facebook: Лівобережний 3 | Дніпро Скріншот

Жителі Дніпра акцентують: вибухові вироби не тільки лякають тварин, але і турбують дорослих, у яких під ногами часто вибухають петарди.

Facebook: Лівобережний 3 | Дніпро Скріншот

Facebook: Лівобережний 3 | Дніпро Скріншот

На жаль, неповнолітнім досі продають петарди в міських кіосках. До слова, дана діяльність незаконна як боку продавця, так і для покупця.

Радіус дії вибуху найбільш потужних петард, дозволених до вільного продажу, становить кілька сантиметрів, що призводить до важких пошкоджень кінцівок (аж до відриву) під час вибуху петарди в руках. Дія найбільш потужних петард спостерігається в радіусі близько метра від точки підриву: в цій зоні можлива контузія.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Києві під час вибуху в авто постраждали діти.

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