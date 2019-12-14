Ставляться як до собак: спливли моторошні подробиці знущань в інтернаті Дніпропетровщини

Умови утримання і стан пацієнтів Стародобровільського психоневрологічного інтернату на Дніпропетровщині, про які стало відомо після перевірки моніторингової групи, шокували всю Україну.

Тоді з'ясувалося, що людей регулярно били, зв'язували, закривали в кімнатах і змушували займатися сексом. Як виявилося, це далеко не весь перелік знущань, з якими стикалися підопічні, повідомив адвокат Олег Григор'єв на своїй сторінці в Facebook.

Спливли моторошні подробиці знущань в інтернаті Дніпропетровщини Колаж

За його словами, в коридорах на холодній підлозі лежать хворі і їдять з підлоги, як собаки.

"Повз снують інші підопічні, чий одяг в екскрементах і які чекають по кілька годин, поки аж дві санітарки нагодують 47 лежачих хворих, більшість з них не можуть себе самостійно обслужити. Своїм виглядом вони швидше нагадують дворняг-доходяг в собачому притулку", - розповів адвокат.

Дозвілля пацієнтів обмежується переглядом телевізора. У кращому випадку вони можуть зайняти місце на лавах, більшості ж доводиться розміщуватися на холодній підлозі.

За словами заступника директора, у половини адміністрації закладу є онкологічні захворювання. Статистикою щодо хворих вони не володіють, так як діагностику ніхто не проводив.

Стародобровільський психоневрологічний інтернат Facebook Олега Григор'єва

Стародобровільський психоневрологічний інтернат Facebook Олега Григор'єва

Деякі підопічні не змогли змиритися з таким життям і втекли. З 300 пацієнтів так пощастило лише 17. Решта ж виживають в напівтюремному режимі.

"Санітарки в закладі, смакуючи владу, граються у лікарів-психіатрів і на свій розсуд вирішують, кого ізолювати за ґрати, а кого зв'язати. Вже багато років гамівні сорочки заборонені, проте тут їх замінили підручними засобами. Але найбільш шокуючим стало те, що в цьому інтернаті група підопічних встановила контроль і гвалтує і б'є інших хворих. Адміністрація закриває на це очі", - розповідає Григор'єв.

Як повідомляє "Апостроф" з посиланням на ресурс "Рудана", криворізька місцева прокуратура №1 звинувачує працівників психлікарні в зловживанні владою або службовим становищем. Прокурори зараз здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.1 ст.364 КК України.

Стародобровільський психоневрологічний інтернат Facebook Олега Григор'єва

Стародобровільський психоневрологічний інтернат Facebook Олега Григор'єва

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