Стало відомо, як в Дніпрі завершиться навчальний рік

Навчальний рік у школах Дніпра завершиться 29 травня дистанційно, навіть якщо термін карантину буде змінений.

До 15 червня всі педагоги повинні оформити документи: свідоцтва про базову середню освіту для 9-х класів, свідоцтва успішності – для 1-2 класів, для решти школярів – табелі успішності, повідомляє пресслужба міської ради.

Графік проведення ЗНО для учнів 11-х класів буде визначено відповідно до епідеміологічної ситуації. Зараз діти ще продовжують навчатися дистанційно. Вони повинні виконати підсумкові контрольні роботи.

Як в Дніпрі завершиться навчальний рік 24tv.ua

"Державну підсумкову атестацію для 4-х і 9-х класів скасували. Цим дітям йде тільки річне оцінювання. Якщо у них є мета йти в коледжі, їм потрібно буде скласти іспити. Учням з третього по восьмий клас, які не змінюють навчальний заклад, табелі успішності надішлють в електронному вигляді. Ті, хто буде міняти місце навчання, зможуть забрати документи після закінчення карантину", – розповіла заступник директора методичного центру при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олена Саєнко.

Вчителі за два тижні до кінця навчального року повинні виставити підсумкове оцінювання за два семестри: враховувати період як до 12 березня, так і після. Всі бали занесуть в електронний журнал. Після закінчення карантину вчителі перенесуть їх у паперовий аналог.

Як писав OBOZREVATEL, з переходом на онлайн-освіту під час карантину батьки зіткнулися з проблемою: навчання дитини на час повністю лягло на їхні плечі, що призвело багатьох на грань зриву.

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