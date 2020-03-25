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25 березня • оновлено в 20:39
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Стало відомо про стан хворих на коронавірус у Дніпрі

3.1т
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Пара подружжя, у яких виявили коронавірус у Дніпрі, продовжує перебувати в лікарні і йде на поправку.

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Незабаром пацієнтам зроблять повторний аналіз. Якщо він виявиться негативним – чоловіка і жінку випишуть, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Коронавірус

Коронавірус

DW

"Подружжя почувається добре і перебуває під пильним наглядом лікарів. Можна вже говорити, що люди видужують. Найближчим часом вони здадуть повторний аналіз на коронавірус. Якщо вірус не підтвердиться, можна буде виписувати пацієнтів додому", – йдеться у повідомленні.

Зараз в Україні – 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Два з них – у Дніпропетровській області.

Як писав OBOZREVATEL раніше, коронавірус на Дніпропетровщині підтвердили у сімейної пари, яка нещодавно повернулася з Франції.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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