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2 грудня • оновлено в 21:57
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Карина Бондаренко

Стало відомо, коли відновлять рух транспорту в центрі Дніпра

1.1т
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У понеділок, 2 грудня, в Дніпрі відновлять рух транспорту біля аварійного гуртожитку "Дніпровської політехніки".

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На цій ділянці проспекту Гагаріна і проспекту Дмитра Яворницького знову зможуть їздити автомобілі, повідомили в Telegram-каналі "Дніпро оперативний".

Рух електротранспорту планують відновити вранці 3 грудня.

У Дніпрі біля аварійного гуртожитку знімають перекриття

У Дніпрі біля аварійного гуртожитку знімають перекриття

інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області 2 грудня спалахнула пожежа на території чоловічого монастиря. Полум'я охопило сходову клітку адміністративної будівлі.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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