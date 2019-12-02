Стало відомо, коли відновлять рух транспорту в центрі Дніпра

У понеділок, 2 грудня, в Дніпрі відновлять рух транспорту біля аварійного гуртожитку "Дніпровської політехніки".

На цій ділянці проспекту Гагаріна і проспекту Дмитра Яворницького знову зможуть їздити автомобілі, повідомили в Telegram-каналі "Дніпро оперативний".

Рух електротранспорту планують відновити вранці 3 грудня.

У Дніпрі біля аварійного гуртожитку знімають перекриття інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області 2 грудня спалахнула пожежа на території чоловічого монастиря. Полум'я охопило сходову клітку адміністративної будівлі.

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