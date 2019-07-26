Стало відомо, коли в Дніпрі подорожчає проїзд в маршрутках

У Дніпрі можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках після поліпшення якості обслуговування.

Граничний тариф вже піднято до восьми гривень, але це тільки за рішенням виконкому. Автоматичного підняття вартості проїзду не буде, повідомив Ігор Маковцев, директор Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради на Відкритому.

Ігор Маковцев

"Давайте торкнемося не тільки автобусних перевезень, а ще й електротранспорту. Подорожчання може бути до шести гривень. Але в той же час буде набагато вигідніше купувати проїзний, ніж оплачувати вартість квитка одноразово. Що стосується автобусних перевезень: так, рішення прийнято на громадських слуханнях. Це було спільне консолідоване рішення громадських діячів, представників автотранспортних підприємств і профільного департаменту міськради. Після прийняття рішення про підняття граничного тарифу слід повна ревізія рухомого складу. Цим ми зараз і займаємося. Обстежено більше сорока маршрутів. На цих маршрутах були видані приписи", – розповів Маковцев.

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Подорожчання проїзду в маршрутках

За його словами, на кожному маршруті є багато зауважень:

"На сьогоднішній день ні на одному маршруті ми не можемо опустити тариф. Скрізь є зауваження і по рухомому складу, і за технічним станом, і за наповненням, і за графіками руху, і по плановому завданню. Поки ці зауваження не будуть усунуті, розмовляти про підвищення тарифу буде складно", – зазначив директор департаменту.

Він додав, що одномоментного підвищення вартості проїзду на всіх маршрутах не буде:

"Це не буде лавиноподібним підвищенням тарифу. Якщо перевізник показує якість обслуговування, яке відповідає вимогам пасажирів і департаменту транспорту, тоді ми будемо розглядати можливість підписання додаткового договору та підняття тарифу. Якщо якість обслуговування буде бажати кращого, тариф ми піднімати не будемо. На даний момент про терміни підняття вартості проїзду говорити рано", – сказав Маковцев.

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