Стало відомо, коли в Дніпрі громадський транспорт буде працювати без спецквитків

Громадський транспорт в Дніпрі почне працювати без спеціальних квитків з 24 травня.

Рішення про адаптивне пом'якшення карантину прийняли на міській комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає прес-служба Департаменту транспорту міськради Дніпра.

Дотримання санітарних вимог не скасовується, продовжують діяти обмеження по кількості пасажирів у транспортному засобі – не більше кількості місць для сидіння, зазначених в технічних характеристиках транспорту.

У Дніпрі громадський транспорт буде працювати без спецквитків zik.ua

Також обов'язковим є наявність засобів індивідуального захисту – маски і рукавичок. Пасажири без засобів індивідуального захисту не будуть допущені в салон міського пасажирського транспорту.

З понеділка, 25 травня, також відновлюють роботу автобусні маршрути третього етапу – 11, 36, 42, 44, 60, 95А, 156А, 177. Черговий етап відновлення автобусних маршрутів буде вже до кінця наступного тижня. Про відновлення роботи метрополітену і інших міських маршрутів буде повідомлено пізніше.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині дозволили пом'якшити карантин і запустити транспорт. Згідно даних Міністерства охорони здоров'я України, Дніпропетровська область відповідає показникам для послаблення карантинних заходів.