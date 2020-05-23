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23 травня • оновлено в 14:44
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Ігор Кравченко

Стало відомо, коли в Дніпрі громадський транспорт буде працювати без спецквитків

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Громадський транспорт в Дніпрі почне працювати без спеціальних квитків з 24 травня.

Рішення про адаптивне пом'якшення карантину прийняли на міській комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає прес-служба Департаменту транспорту міськради Дніпра.

Дотримання санітарних вимог не скасовується, продовжують діяти обмеження по кількості пасажирів у транспортному засобі – не більше кількості місць для сидіння, зазначених в технічних характеристиках транспорту.

У Дніпрі громадський транспорт буде працювати без спецквитків

У Дніпрі громадський транспорт буде працювати без спецквитків

zik.ua

Також обов'язковим є наявність засобів індивідуального захисту – маски і рукавичок. Пасажири без засобів індивідуального захисту не будуть допущені в салон міського пасажирського транспорту.

З понеділка, 25 травня, також відновлюють роботу автобусні маршрути третього етапу – 11, 36, 42, 44, 60, 95А, 156А, 177. Черговий етап відновлення автобусних маршрутів буде вже до кінця наступного тижня. Про відновлення роботи метрополітену і інших міських маршрутів буде повідомлено пізніше.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині дозволили пом'якшити карантин і запустити транспорт. Згідно даних Міністерства охорони здоров'я України, Дніпропетровська область відповідає показникам для послаблення карантинних заходів.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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