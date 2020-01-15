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15 січня • оновлено в 06:15
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Аліна Рашевська

Стабільний "плюс" і без опадів: з'явився прогноз погоди на 15 січня в Дніпрі

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У середу, 15 січня, в Дніпрі буде стояти хмарна погода.

Опадів в цей день не очікується. Про це повідомляє Синоптик.

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Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від 0 до +2 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від -3 до 0. Вологість повітря складе 88-97%.

День обіцяє бути хмарним. Опадів не очікується. Світанок настане о 7:24, захід очікується о 16:13.

Скріншот

Скріншот

Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що жителям Фарерських островів, розташованих між Данією і Норвегією, вдалося зафіксувати на камеру дивне природне явище – водоспад навпаки. Краплі води зібралися в вихор, який "в'ється" біля скель.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
синоптик погода
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