Стабільний "плюс" і без опадів: з'явився прогноз погоди на 15 січня в Дніпрі

У середу, 15 січня, в Дніпрі буде стояти хмарна погода.

Опадів в цей день не очікується. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від 0 до +2 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від -3 до 0. Вологість повітря складе 88-97%.

День обіцяє бути хмарним. Опадів не очікується. Світанок настане о 7:24, захід очікується о 16:13.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що жителям Фарерських островів, розташованих між Данією і Норвегією, вдалося зафіксувати на камеру дивне природне явище – водоспад навпаки. Краплі води зібралися в вихор, який "в'ється" біля скель.

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