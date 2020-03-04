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4 березня • оновлено в 11:33
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Карина Бондаренко

Справжня весна! Синоптики прогнозують до +19 в Дніпрі

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У середу, 4 березня, в Дніпрі буде по-справжньому весняна погода. Повітря прогріється до +19 градусів.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, в місті буде сухо і хмарно.

Вдень температура повітря буде коливатися від +17 до +19 градусів, вночі +4...+6 градусів. Вітер північний 7-12 м/с. Без опадів.

Погода в Україні 4 березня

Погода в Україні 4 березня

Як повідомляв OBOZREVATEL, думки синоптиків, якою ж буде весна в Україні, розділилися. Одні прогнозують сильну посуху, інші ж сподіваються на дощі протягом усіх трьох весняних місяців.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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