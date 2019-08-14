Справжнє пекло: в маршрутках Дніпра пасажири "випадають" із салону. Відео

У Дніпрі стан маршруток вражає не тільки городян, а й місцеву владу.
Так, на одному з маршрутів люди мало не випадали з забитого Спринтера, передає кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
Маршрутки в Дніпрі
Facebook "Urban Dnipro"
У мережі з'явилося відео, де в маршрутці №100 не могли закрити двері, так як кількість пасажирів перевищувала норму. Руки людей стирчали з маршрутки і в будь-який момент хтось міг випасти з неї.
Один з жителів зобразив на камеру те, що відбувається і допоміг закрити двері.
Як повідомив кореспонденту OBOZREVATEL Михайло Тонконогий, глава профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра, за перевантаження маршрутки водієві загрожує штраф:
"Штраф становить 170 гривень. Його виписує поліція. Для цього потрібно викликати патрульних і вони складуть на водія адмінпостанову", – розповів Тонконогий.
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