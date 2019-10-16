Справа Нового мосту в Дніпрі: Беккеру дозволили виїхати за кордон

Підряднику реконструкції Нового мосту в Дніпрі, засновнику компанії "Маст-Буд" Михайлу Беккеру дозволили виїхати з України на лікування.

Про це адвокат компанії Barristers Костянтин Глоба написав на своїй сторінці у Facebook, передає видання 49000.com. Він зазначив, що сторона захисту довела відсутність ризиків, на яких наполягала прокуратура, а також необхідність медичної допомоги 71-річному Беккеру (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Свою публікацію Костянтин оголосив, як чергову перемогу в справі мостобудівника.

Михайло Беккер nashemisto.dp.ua

"Шляхом звернення до Європейського суду з прав людини за правилом 39, за яким вже розпочато комунікацію з урядом України, а також звернення з клопотанням за ст. 201 КПК України сторона захисту довела відсутність низки ризиків, на яких наполягала прокуратура і необхідність надання належної медичної допомоги. Зараз отримано постанову суду, яка дозволяє Беккеру виїхати на лікування", – повідомив Глоба.

Facebook Костянтин Глоба

Facebook Костянтин Глоба

Facebook Костянтин Глоба

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку тендер на ремонт Нового мосту в Дніпрі отримала компанія "Майстер Профі", яку пов'язують із колишнім секретарем Дніпровської міськради В'ячеславом Мішаловим. Після невдалої спроби ремонту переправи щодо виконавців робіт порушили кримінальну справу за фактом розкрадання 10 мільйонів гривень. Після цього скандалу Мішалов покинув крісло секретаря міськради.

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