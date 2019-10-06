Співали гімн і спалили білий прапор: в Дніпрі протестували проти капітуляції

Під будівлею Дніпропетровської обласної державної адміністрації в Дніпрі пройшла акція протесту проти підписання Україною так званої "формули Штайнмаєра".

Акція "Зупинимо капітуляцію" почалася о 12:00 неділі, 6 жовтня, одночасно з аналогічними акціями в інших містах України, передає OBOZREVATEL.

У Дніпрі пройшла акція протесту "Зупинимо капітуляцію" 49000.com.ua

Біля будівлі облдержадміністрації зібралися близько 300 людей, які вирішили публічно висловити свою незгоду з діями влади в питанні вирішення конфлікту на Донбасі.

Серед присутніх були учасники бойових дій на Донбасі, волонтери, громадські активісти та небайдужі городяни.

Учасники виконали гімн і вислухали всіх, хто захотів виступити і пояснити свою позицію щодо того, що відбувається в країні.

Виступаючі висловилися проти "формули Штайнмаєра", закликали владу і чиновників не зраджувати національні інтереси.

Крім того, під час мітингу активісти публічно спалили білий прапор як символ капітуляції.

Вони відзначили, що налаштовані протестувати і далі, якщо влада своїми діями буде демонструвати намір поступитися національними інтересами.

Акція протесту пройшла мирно і без пригод.

Також подібна акція пройшла в Кривому Розі на площі Горького.

Під будівлею ОДА зібралися кілька сотень людей 49000.com.ua

Мітингувальники виступали проти здачі національних інтересів 49000.com.ua

В знак протесту проти капітуляції активісти спалили білий прапор 49000.com.ua

Дніпряни виступили проти підписання "формули Штайнмаєра" 49000.com.ua

Акція протесту в Кривому Розі перший криворізький

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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