Співали гімн і спалили білий прапор: в Дніпрі протестували проти капітуляції

Під будівлею Дніпропетровської обласної державної адміністрації в Дніпрі пройшла акція протесту проти підписання Україною так званої "формули Штайнмаєра".
Акція "Зупинимо капітуляцію" почалася о 12:00 неділі, 6 жовтня, одночасно з аналогічними акціями в інших містах України, передає OBOZREVATEL.
У Дніпрі пройшла акція протесту "Зупинимо капітуляцію"
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Біля будівлі облдержадміністрації зібралися близько 300 людей, які вирішили публічно висловити свою незгоду з діями влади в питанні вирішення конфлікту на Донбасі.
Серед присутніх були учасники бойових дій на Донбасі, волонтери, громадські активісти та небайдужі городяни.
Учасники виконали гімн і вислухали всіх, хто захотів виступити і пояснити свою позицію щодо того, що відбувається в країні.
Виступаючі висловилися проти "формули Штайнмаєра", закликали владу і чиновників не зраджувати національні інтереси.
Крім того, під час мітингу активісти публічно спалили білий прапор як символ капітуляції.
Вони відзначили, що налаштовані протестувати і далі, якщо влада своїми діями буде демонструвати намір поступитися національними інтересами.
Акція протесту пройшла мирно і без пригод.
Також подібна акція пройшла в Кривому Розі на площі Горького.
Під будівлею ОДА зібралися кілька сотень людей
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Мітингувальники виступали проти здачі національних інтересів
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В знак протесту проти капітуляції активісти спалили білий прапор
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Дніпряни виступили проти підписання "формули Штайнмаєра"
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Акція протесту в Кривому Розі
перший криворізький
Як повідомляв OBOZREVATEL :
реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.
РосЗМІ поширили інформацію про те, що українська делегація нібито, як і інші учасники переговорів в Мінську, підписала гучний план по Донбасу – "формулу Штайнмаєра".
Після цього президент України Володимир Зеленський провів терміновий брифінг, на якому повідомив, що Україна узгодила, але не підписала "формулу". Він пообіцяв, що "капітуляції не буде".
1 і 2 жовтня незадоволені підписанням "плану Штайнмаєра" українці вийшли на акції протесту під будівлю Офісу президента і на Майдан Незалежності.
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