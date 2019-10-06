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6 жовтня • оновлено в 17:49
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Співали гімн і спалили білий прапор: в Дніпрі протестували проти капітуляції

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Під будівлею Дніпропетровської обласної державної адміністрації в Дніпрі пройшла акція протесту проти підписання Україною так званої "формули Штайнмаєра".

Акція "Зупинимо капітуляцію" почалася о 12:00 неділі, 6 жовтня, одночасно з аналогічними акціями в інших містах України, передає OBOZREVATEL.

У Дніпрі пройшла акція протесту "Зупинимо капітуляцію"

У Дніпрі пройшла акція протесту "Зупинимо капітуляцію"

49000.com.ua

Біля будівлі облдержадміністрації зібралися близько 300 людей, які вирішили публічно висловити свою незгоду з діями влади в питанні вирішення конфлікту на Донбасі.

Серед присутніх були учасники бойових дій на Донбасі, волонтери, громадські активісти та небайдужі городяни.

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"За що вмирали наші люди?" В Україні знову піднялися мітинги проти капітуляції

Учасники виконали гімн і вислухали всіх, хто захотів виступити і пояснити свою позицію щодо того, що відбувається в країні.

Виступаючі висловилися проти "формули Штайнмаєра", закликали владу і чиновників не зраджувати національні інтереси.

Крім того, під час мітингу активісти публічно спалили білий прапор як символ капітуляції.

Вони відзначили, що налаштовані протестувати і далі, якщо влада своїми діями буде демонструвати намір поступитися національними інтересами.

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Генерал СБУ пообіцяв стояти під Радою: в Дніпрі пройшов мітинг проти "формули Штайнмайера"

Акція протесту пройшла мирно і без пригод.

Також подібна акція пройшла в Кривому Розі на площі Горького.

Під будівлею ОДА зібралися кілька сотень людей

Під будівлею ОДА зібралися кілька сотень людей

49000.com.ua

Мітингувальники виступали проти здачі національних інтересів

Мітингувальники виступали проти здачі національних інтересів

49000.com.ua

В знак протесту проти капітуляції активісти спалили білий прапор

В знак протесту проти капітуляції активісти спалили білий прапор

49000.com.ua

Дніпряни виступили проти підписання "формули Штайнмаєра"

Дніпряни виступили проти підписання "формули Штайнмаєра"

49000.com.ua

Акція протесту в Кривому Розі

Акція протесту в Кривому Розі

перший криворізький

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

  • РосЗМІ поширили інформацію про те, що українська делегація нібито, як і інші учасники переговорів в Мінську, підписала гучний план по Донбасу – "формулу Штайнмаєра".

  • Після цього президент України Володимир Зеленський провів терміновий брифінг, на якому повідомив, що Україна узгодила, але не підписала "формулу". Він пообіцяв, що "капітуляції не буде".

  • 1 і 2 жовтня незадоволені підписанням "плану Штайнмаєра" українці вийшли на акції протесту під будівлю Офісу президента і на Майдан Незалежності.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
Формула Штайнмаєра
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Всё-таки напились свиньи.
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