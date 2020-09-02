Спека триває: з'явився прогноз погоди в Дніпрі на 2 вересня

У середу, 2 вересня, в Дніпрі очікується сонячна та спекотна погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +33 до +35 градусів за Цельсієм. Вітер буде східний – до 5-10 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Україні 2 вересня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що двоє жителів Кривого Рогу попалися на незаконному оформленні онлайн-кредитів на інших громадян.