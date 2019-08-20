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Спека до +34: прогноз погоди в Дніпрі на 21 і 22 серпня

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У Дніпрі до кінця тижня оголосили попередження про пожежну небезпеку.

Так, на території області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Прогноз погоди

Прогноз погоди

Час Пик

Прогноз погоди від синоптиків:

У середу, 21 серпня, прогнозують мінливу хмарність. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі складе 15-20 градусів, а вдень 29-34 градусів.

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У четвер, 22 серпня, день пройде без опадів. Синоптики прогнозують північно-східний вітер, 5-10 м/с. Температура вночі буде стабільно 15-20 градусів, вдень підніметься до 29-34 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україну повертається спека: синоптик дала прогноз.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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