Спека до +33: озвучений свіжий прогноз погоди в Дніпрі

Софія Ковнір Життя міста 07:01, 12.06.2020

У п'ятницю, 12 червня, в Дніпрі очікується сонячна та спекотна погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не передбачається.

Температура повітря +31 +33 градусів вдень, вночі похолодає до +17 +19 градусів. Вітер східний 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Україні 12 червня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні липень 2020 року будет жарким і сухим. Очікується тривалий посушливий період – з 4 по 20 число.

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