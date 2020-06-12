Головна Новини
12 червня • оновлено в 07:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Софія Ковнір
Всі статті автора

Спека до +33: озвучений свіжий прогноз погоди в Дніпрі

491
Читати матеріал російською

У п'ятницю, 12 червня, в Дніпрі очікується сонячна та спекотна погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не передбачається.

Температура повітря +31 +33 градусів вдень, вночі похолодає до +17 +19 градусів. Вітер східний 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Україні 12 червня

Прогноз погоди в Україні 12 червня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні липень 2020 року будет жарким і сухим. Очікується тривалий посушливий період – з 4 по 20 число.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Софія Ковнір
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 070.

    Вилікувалися: 13 141. Померли: 854.

  • У світі захворіли більше 7,5 млн осіб, загинули – більше 421 тисяч.

  • Мати з Каліфорнії закликала не надягати маски на маленьких дітей. Вона озвучила смертельні ризики.

  • Ляшко назвав причину нового антирекорду України по COVID-19.

  • У США на людях випробували ліки, що не дають заразитися коронавірусом.

Новини

Топпублікації

Топблоги