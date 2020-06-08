Спека до +31: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У понеділок, 8 червня, в Дніпрі очікується суха та спекотна погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, в місто прийшло справжнє літо.

Температура повітря +29 +31 градусів вдень, вночі похолодає до +15 +17 градусів. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

Погода в Україні 8 червня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що літо-2020 року теплим і досить сухим, але з сильними зливами, градами і шквалами. За словами метеоролога, такому прогнозу сприяє істотне зниження температури в районі течії Гольфстрім.

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