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Спека до +30: з'явився прогноз погоди в Дніпрі на понеділок

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У понеділок, 12 серпня, в Дніпропетровській області та в Дніпрі зокрема температура повітря вдень сягатиме +30 ... + 32 градуси, вночі – близько +16 ... + 18 градусів.

Спека до +30: з'явився прогноз погоди в Дніпрі на понеділок

ukr-online.com

Згідно з інформацією від Українського гідрометцентру, на початку наступного тижня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с.

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У свою чергу регіональний гідрометцентр попереджає про високу (4 класу) пожежну небезпеку на території області в період з 11 по 16 серпня.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 10 серпня загорівся житловий будинок. Через відсутність води у пожежних і поганого тиску в гідранті його дах згоріла дотла.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро погода Укргідрометцентр
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