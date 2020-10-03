Спалах коронавірусу зафіксований ще в одному університеті Дніпра
У Дніпрі в Університеті митної справи та фінансів коронавірусів заразилися студенти та викладачі.
У ВНЗ підтверджені сім випадків захворювання: два серед викладацького складу, п'ять – серед учнів. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на ректора університету Дмитра Бочарова.
У понеділок, 5 жовтня, чотири тисячі студентів перейдуть на змішаний формат навчання. Лекції будуть проходити онлайн, а семінари, лабораторні та практичні заняття – в університеті. На даний момент варіант повністю дистанційного навчання не розглядають.
Крім того, гуртожиток навчального закладу закрили для відвідувачів, бо там проживає одна з хворих на коронавірус студенток.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У Дніпрі НТУ "Дніпровська політехніка" пішов на карантин через спалах COVID-19. Проводити очні заняття дозволили в разі крайньої необхідності.
У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара коронавірусом заразилися студенти і співробітники ВНЗ. Учнів перевели на змішаний формат навчання.