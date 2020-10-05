Сотні хворих на туберкульоз можуть опинитися на вулицях у Кам'янському

Протитуберкульозний диспансер у Кам'янському опинився під загрозою ліквідації.

У разі, якщо його закриють, місто заполонять сотні хворих на туберкульоз, створивши небезпеку для оточуючих. Причиною всьому є відсутність конструктивного діалогу між місцевою, обласною і центральною владою.

Перші тривожні дзвіночки про ймовірність закриття протитуберкульозного диспансеру Кам'янського прозвучали ще на початку цього року. Міський тубдиспансер знаходиться в обласному підпорядкуванні. З невідомих причин його хочуть приєднати до ДОКЛПО "Фтизіатрія" в Дніпрі. Як показує досвід інших міст, це буквально означає його закриття.

Уже сьогодні в Кам'янському тубдиспансері не вистачає коштів навіть на виплату зарплат. Над містом нависла загроза.

"Сьогодні ми знову стоїмо перед загрозою закриття. Хочу відразу зазначити, що сама реформа – вона не на порожньому місці створена. У багатьох країнах подібний принцип – "гроші за пацієнта" – успішно працює. Але у нас реформа деформована, і в ній "забули" таке поняття, як суспільна охорона здоров'я та профілактика. Щоб люди не хворіли на туберкульоз, хворих необхідно ізолювати, утримувати та лікувати. А у нас заклади, спрямовані на суспільне здоров'я, такі як психіатрія, тубдиспансери і санаторії, залишилися за бортом. Я зустрічався з депутатами обласної ради нинішнього скликання. Вони – люди хороші, але на мої запитання відповідають одне: "А що ми можемо зробити, якщо у нас в бюджеті грошей немає?" З'явилася ідея, мовляв, а давайте всіх об'єднаємо: психіатрію в одну службу на рівні області, фтизіатрію – теж в одну. Таким чином можна буде зменшити витрати. Знаєте, витрати витратами, а про наслідки хоч хто-небудь замислився ?! Із 100 наших пацієнтів дай боже, щоб 10 їздили до Дніпра на лікування. Решта залишаться тут, в місті. І вдома вони сидіти, запевняю вас, не будуть. При такій ситуації Covid-19 квіточками здасться, адже при коронавірусові два тижні хворієш, смертність, наприклад, в Кам'янському становить нуль цілих нуль десятих відсотка. На туберкульоз ж хворіють 2 роки, смертність сягає 10% + зараження оточуючих. Якщо місто опиниться в такій ситуації, це буде просто катастрофа!"- розповів головлікар Кам'янського протитуберкульозного диспансеру Олег Яценко.

Кандидат в депутати обласної ради Валерія Гаркуша впевнена: вихід із ситуації є. Вона наполягає на тому, що Кам'янський тубдиспансер необхідно зберегти.

"У нас останнім часом проходить досить багато реформ, і я часто стикаюся з ситуаціями, коли ідея хороша, а реалізація – як завжди. Найпростіше сказати: "Ми вас закриємо", замість того щоб зайнятися вирішенням проблеми. Коли говорять, що грошей немає, це означає, що вони спочатку просто не були закладені в бюджет. І це не означає, що проблему не потрібно вирішувати вже сьогодні, особливо при плануванні бюджету на наступний рік. Коли говорять, що робота структури неефективна – зробіть її ефективною, проведіть оптимізацію. За великим рахунком, є фахівці, які можуть підказати, як необхідно налаштувати службу, щоб її зберегти. Для цього потрібно посадити їх за круглий стіл і розробити ефективне рішення. Якщо нам потрібна оптимізація, щоб гроші зекономити, її потрібно провести. Давайте подивимося, що може на себе взяти місцевий бюджет, що ляже на обласний і що залишиться за НСЗУ. Просто ніхто цим не хоче займатися, як я розумію. Добре, ну а скільки ми витратимо, якщо буде спалах захворюваності? Хто буде винен ?! Ми з командою кандидатів в депутати облради від партії "Пропозиція" готові зайнятися цією проблемою. Чи готові стати ініціаторами розробки потрібної концепції. Кам'янський тубдиспансер повинен продовжувати працювати. Без масових скорочень і переїздів в інші міста. Здоров'я кам'янчан – перш за все, і тут немає місця непрофесійним компромісам", – підкреслила Валерія Гаркуша.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що партія "Пропозиція" в Кам'янському йде до міськради під №14.