Сонячно та спекотно до +34: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У п'ятницю, 21 серпня, синоптики спрогнозували жарку погоду в Дніпрі.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +32 до +34 градусів за Цельсієм. Вітер буде північно-східний – до 5-10 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Україні 21 серпня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі шукають безвісти зниклого 37-річного Ковтуна Руслана Олександровича. Чоловік не виходить на зв'язок вже п'ять днів.

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