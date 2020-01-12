Сніг та сильний вітер: рятувальники попереджають про погіршення погоди в Дніпрі і області

У Дніпропетровській області регіональний центр з гідрометеорології оголосив попередження про метеорологічні явища першого рівня небезпеки.

У Дніпрі та місцями по області очікується посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

12 січня вночі в східній частині області прогнозується мокрий сніг, вдень – без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. У Дніпрі та місцями по області пориви до 15-20 м/с, температура повітря по області вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень 0-5 тепла. По місту вночі близько 0 градусів, вдень 0-2 градусів тепла.

Рятувальники попереджають про погіршення погоди kanalukraina.tv

13 січня очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер західний 7-12 м / с. Температура повітря вночі 2-7 градусів морозу, вдень від 1 до 6 градусів тепла.

14 січня також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 м / с. Температура повітря вночі 0-5 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

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