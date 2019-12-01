Сніг та ожеледиця: в Дніпрі серйозно погіршиться погода

На початку тижня, 2-3 грудня, в Дніпрі і області очікується холодна погода, сніг і ожеледиця.

Зокрема, опади варто очікувати у вівторок, 3 грудня, написав на своїй сторінці в Facebook начальник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Кульбач.

У Дніпрі погіршиться погода Стрічка

"За даними Українського гідрометеорологічного центру, 3 грудня 2019 року на території Дніпропетровської області очікується сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 сантиметрів. На дорогах ожеледиця", – сказано в повідомленні.

У понеділок, 2 грудня, очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, удень – -1...+4 градуси.

3 грудня хмарно, сніг, мокрий сніг, туман. Місцями заметіль і налипання мокрого снігу. Вітер західний, 7-12, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень – -1...+4 градуси.

Раніше OBOZREVATEL писав, що погода в перший тиждень грудня на всій території України буде нестійкою. Так, з 1 по 7 грудня очікуються періоди і короткочасного похолодання, і короткочасного потепління.

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