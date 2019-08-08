Сміття в обмін на гроші: в Дніпрі відкрили унікальну станцію прийому вторсировини

У Дніпрі в рамках проекту "Кольорові Відра" почала роботу перша в місті станція з прийому вторсировини.

Всі бажаючі можуть не тільки позбутися від сміття без шкоди для навколишнього середовища, але і заробити гроші для шопінгу. Про це під час прес-конференції повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

У Дніпрі відкрили пункт прийому вторсировини Заноза

"Завдяки торговій мережі компанії "Сільпо"в Дніпрі реалізований перший проект, за допомогою якого жителі міста можуть здавати вторсировину. За це їм на картку надходять бали, якими вони можуть розрахуватися за товари, що реалізуються в цій мережі. Ми звернулися з цим проханням до компанії "Сільпо", яка успішно втілила його в інших містах. Планується створити ці пункти і біля інших магазинів ", - розповів заступник мера.

У Дніпрі відкрили пункт прийому вторсировини Obozrevatel

За словами Лисенка, проект був запущений в якості експерименту. Якщо дніпряни підуть назустріч і підтримають його, в найближчому майбутньому компанія розмістить автомати з прийому пластикових, скляних, жерстяних банок по всьому місту.

У Дніпрі відкрили пункт прийому вторсировини Obozrevatel

Як повідомила представниця громадської організації "Кольорові Відра" Світлана Панченко, проект викликав інтерес у багатьох дніпрян, однак активну участь в ньому беруть лише одиниці. В середньому за день на станції обслуговують близько 10 осіб.

У Дніпрі відкрили пункт прийому вторсировини Obozrevatel

"На спеціально обладнаному місці, як у касирів в" Сільпо ", відбувається нарахування балів. За 1 кг макулатури налічують 250 балів, за пластик - 500 балів, скло - 150 балів, метал - 700 балів. 1 бал - це одна копійка. Поповнення здійснюється на картку. Раз в квартал ці гроші надходять в якості бонусів на карту, які в подальшому можна витратити в магазині ", - зазначила Панченко.

У Дніпрі відкрили пункт прийому вторсировини Obozrevatel

Подібні станції встановлені також у Києві та Запоріжжі. Адреса пункту в Дніпрі: вулиця Юрія Кондратюка, 4.

У Дніпрі відкрили пункт прийому вторсировини Obozrevatel

У Дніпрі відкрили пункт прийому вторсировини Obozrevatel

У Дніпрі відкрили пункт прийому вторсировини Obozrevatel

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