"Смітник! Пахне бомжами": раритетне фото вокзалу вразило жителів Дніпра

Привокзальна площа Дніпра - обличчя міста. Місцеві жителі часто скаржаться на те, на що перетворилося це місце.

Так, в мережі опублікували раритетне фото Привокзальної площі та провели опитування, як було краще – раніше або зараз. Дніпряни різко відреагували і висловили свою думку. Про це OBOZREVATEL дізнався в Facebook-групі "Мій Дніпро".

Привокзальна площа Дніпра в 1983 році Facebook-група "Мій Дніпро"

Привокзальна площа Дніпра в 2000-х роках 49000

Привокзальна площа Дніпра на сьогоднішній день Depo.ua

"Раніше була Привокзальна площа, а зараз торгово-паркувальний бомжехостельний центр", "Жах! Все дуже сумно. Було гарне моє улюблене місто! А тепер - бруд, обшарпані будинки, страшні тротуари", "А як стало? Розруха, сміття і бомжі", "Звичайно раніше було краще. А зараз ця бомжатня і шаверма на кожному розі не в тему", "Пройдіться по Привокзальній площі - помилуйтеся красотами воріт нашого міста... Бомжі і цигани влітку навіть труси сушать...", "Парковка прямо біля вокзалу і бомжі в ялинках псують весь вигляд", – відреагували користувачі мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, залізничний вокзал Києва сповнений сміття, бруду, злодіїв, ігрових автоматів, а також нелегальних наливайок.

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