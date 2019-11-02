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2 листопада • оновлено в 10:16
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"Смітник! Пахне бомжами": раритетне фото вокзалу вразило жителів Дніпра

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Привокзальна площа Дніпра - обличчя міста. Місцеві жителі часто скаржаться на те, на що перетворилося це місце.

Так, в мережі опублікували раритетне фото Привокзальної площі та провели опитування, як було краще – раніше або зараз. Дніпряни різко відреагували і висловили свою думку. Про це OBOZREVATEL дізнався в Facebook-групі "Мій Дніпро".

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Привокзальна площа Дніпра в 1983 році

Привокзальна площа Дніпра в 1983 році

Facebook-група "Мій Дніпро"

Привокзальна площа Дніпра в 2000-х роках

Привокзальна площа Дніпра в 2000-х роках

49000

Привокзальна площа Дніпра на сьогоднішній день

Привокзальна площа Дніпра на сьогоднішній день

Depo.ua

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"Раніше була Привокзальна площа, а зараз торгово-паркувальний бомжехостельний центр", "Жах! Все дуже сумно. Було гарне моє улюблене місто! А тепер - бруд, обшарпані будинки, страшні тротуари", "А як стало? Розруха, сміття і бомжі", "Звичайно раніше було краще. А зараз ця бомжатня і шаверма на кожному розі не в тему", "Пройдіться по Привокзальній площі - помилуйтеся красотами воріт нашого міста... Бомжі і цигани влітку навіть труси сушать...", "Парковка прямо біля вокзалу і бомжі в ялинках псують весь вигляд", – відреагували користувачі мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, залізничний вокзал Києва сповнений сміття, бруду, злодіїв, ігрових автоматів, а також нелегальних наливайок.

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Місце
Україна Дніпро
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
И все в рамках плановой десоветизации под скачки бабуинов :"Украина - цэ Европа-опа-опа..."
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Чан Джеки
Чан Джеки
днепровцы так низя какое лицо города им видите ненравитси.самое главное как живуть мэр и его подчиненые..подчинненых тама видимо невидимо.
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Serov Oleg
Serov Oleg
Чан Джеки,ты,в натуре китаец,штоль?или под клеем постоянно?
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Serov Oleg
Serov Oleg
заголовок можно смело отнести к большей части ок.раины,кроме Л.Д.Н.Р.
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