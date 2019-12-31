Скільки коштує таксі в Дніпрі в новорічну ніч

Не секрет, що на свята ціни на таксі в Дніпрі "злітають" в кілька разів.

Ніч з 31 грудня на 1 січня не стане винятком. Детальніше про тарифи на таксі в Дніпрі розповість OBOZREVATEL.

У скільки обійдеться таксі в новорічну ніч pixabay

Вдень 31 грудня ціни на таксі в Дніпрі вже підвищені на 15-20%, а в новорічну ніч до стандартного тарифу додадуть ще 100%.

Ціни на послуги встановлює перевізник. Вартість буде залежати від попиту. Крім того, варто враховувати, що у водія повинна бути додаткова мотивація вийти в новорічну ніч на роботу. З цієї причини в святкові дні і ночі ціни у перевізників збільшуються в середньому в два рази. Такі зміни відбуваються щороку і це навряд чи когось здивує.

Наприклад, щоб доїхати вночі 1 січня від ж\м Тополя-2 до Центральної площі, потрібно заплатити 206 гривень. У службі таксі 239 нас заздалегідь попередили, що тариф буде подвійний.

У 360 гривень обійдеться поїздка від ж\м Парус до ж\м Тополя. У звичайний день вартість поїздки по даному маршруту – 180 гривень.

У службі таксі "Оптимальне" нас також попередили про те, що в новорічну ніч водії працюють за подвійним тарифом. Так, вартість поїздки від ТРЦ "Дафі (Зоряний бульвар 1-а) до Слобожанського проспекту – 200 гривень.

31 грудня попит у таксистів починає рости з 14:00 – люди намагаються вирішити перед Новим роком справи і їдуть за покупками. О 20:00 – 20:30 таксі починають активно замовляти люди, які відзначають свято поза домом.

Після опівночі 31 грудня, багато викликають таксі, щоб поїхати на зустріч з друзями і рідними. В цей час на лінії найменше водіїв, тому і підвищувальний коефіцієнт максимальний.

Подвійний тариф в святкову ніч діє в абсолютно всіх службах таксі Дніпра. Не забудьте заздалегідь пам'ятати про це, щоб свято пройшло на висоті і без незручностей.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, де в Дніпрі відпочити на новорічний уїк-енд.

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