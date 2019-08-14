Скільки коштує бути студентом у Дніпрі: виживання або проживання

Про те, скільки коштує зібрати дніпровського школяра напередодні нового навчального року говорили всі, кому не лінь.

Ситуація зі студентами дещо інша, адже у випадку з ними вже не потрібно говорити про шкільну форму, зошитах у клітинку і рюкзаках.

Зате гостро назріває квартирне питання, таргани в гуртожитку та економія стипендії. Як живуть сучасні студенти Дніпра, на чому економлять і скільки грошей їм потрібно для нормального життя OBOZREVATEL розповість нижче.

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Жити в гуртожитку VS зняти квартиру

Зняти квартиру, орендувати кімнату або жити в гуртожитку? Це швидше питання не бажання, а можливості. Навряд чи студент відмовиться від хорошої квартири в затишному районі зі свіжим ремонтом, ось тільки ціни на таке житло не маленькі. За даними різноманітних сервісів з пошуку житла, оренда малосімейки в Дніпрі обійдеться в суму від 2500 грн: найчастіше це житлоплоща не презентабельного вигляду з радянськими меблями і відсутністю нормальних умов. Але завжди є винятки, і ми їх навіть знайшли.

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Повноцінна однокімнатна квартира студенту обійдеться дорожче. Саме з цієї причини молодь часто знімає житло на вдвох чи трьох. Крім того, заплатити потрібно за перший і останній місяць проживання, а також додатково виділити кошти на послуги ріелтора, що не є рідкістю. Квартира з пристойним ремонтом і хорошими умовами в Дніпрі дешевше 3500 гривень – велика рідкість і удача.

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Крім того, орендодавці часто пропонують кімнати в будинках з господарями: такі пропозиції відкриті як в приватних секторах, так і в багатоквартирних під'їздах. Кімната обійдеться студенту дешевше, а ось умови проживання - як пощастить. Є можливість орендувати кімнату за 600 грн в місяць, але варто розуміти, що доведеться відмовитися від деяких зручностей. Наприклад:

"Здам кімнату в приватному будинку по пр. Гагаріна, район Підстанції. Свою, без посередників. Кімната з усіма зручностями, без господарів. Оплата 600 грн в місяць + електрика" - йдеться в описі. А ось сама кімната:

Економ-варіант olx.ua

Ось такий варіант ми знайшли на проспекті Гагаріна за 800 гривень в місяць:

"Здам 1 ліжко-місце, пр. Гагаріна, Підстанція, для дівчинки, без господарів, є меблі, пральна машина, гаряча вода, комунальні становлять 100-200 грн. Заселення з 24 серпня."

Ліжко-місце olx.ua

Бюджетний варіант для студентів olx.ua

Ціни на житло варіюються відповідно до віддаленісті району: в центральній частині міста житлоплоща дорожче. Кімнати з хорошим ремонтом і умовами проживання обійдуться студенту в середньому від 1500 до 2000 гривень. Власники такого житла пропонують хороші умови проживання:

Іноді у орендодавців і такі умови olx.ua

Варто бути готовими до подорожчання житла в зимовий час olx.ua

Життя в студентському гуртожитку – це своєрідна романтика, тільки ось далеко не розкіш. У більшості випадків студентам надають ліжко-місце на пружні з загальними туалетом, душовою і кухнею. Часто в комплекті з вищевказаним йдуть таргани і галасливі сусіди за стінкою, неможливість потрапити на своє законне місце прописки після 23:00 і зовсім незнайомі люди, які рандомним способом виявляються твоїми сусідами по кімнаті.

Звичайно ж, не всі гуртожитки в Дніпрі такі. Але в більшості випадків стартовий набір дорослого життя іногороднього першокурсника виглядає саме так. За правилами, гуртожиток потрібно оплачувати єдиним платежем або ж раз на півроку. В середньому, дах над головою обійдеться в 6-8 тисяч гривень за рік проживання. Найчастіше ремонт в кімнаті також лягає на плечі студентів (або батьків студентів), заміна дверей \ вікон – не виняток. Не варто забувати про оплату пропуску в гуртожиток (250 грн) і відпрацювання практики (близько 350 грн). Наведемо кілька прикладів.

Один з гуртожитків Придніпровської державної академії будівництва та архітектури:

Світло і просторо Obozrevatel

Встановлено нові раковини Obozrevatel

Студентський гуртожиток "Строілка" Obozrevatel

Завжди є де приготувати обід Obozrevatel

Не так затишно як вдома, зате бюджетно Obozrevatel

Гуртожиток ДНУ ім. О. Гончара:

Суворі студентські будні Obozrevatel

Кімната студенток ДНУ Obozrevatel

Раковини в гуртожитку Obozrevatel

Витрати на місяць: дорого чи обходиться студентське життя

Безумовно, всіх "стригти під одну гребінку" ми не будемо, а лише поділимося розповідями нинішніх студентів. У кожного з них – свої статті витрат, потреби і можливості. OBOZREVATEL зібрав кілька історій абсолютно різних cтудентів.

"Я – працююча студентка з хорошим заробітком (близько 15 тис. грн). В університеті вчуся на контракті – навчання обходиться в 15 тисяч гривень на рік. Усі витрати я беру на себе самостійно, без допомоги батьків. Давно звикла розраховувати на себе, не розумію тих, хто маючи здоров'я і голову на плечах сидить на шиї у батьків. Вартість проживання в гуртожитку – 6240 гривень за 12 місяців. У кімнаті нас троє. Якщо з'явилося бажання жити удвох, а не втрьох – потрібно встановити нове вікно або двері в гуртожитку - тоді дозволять. На навчання я їжджу на маршрутці або трамваї, в середньому витрачаю на проїзд близько 100 гривень на тиждень. На їжу йде близько 2800 гривень на місяць, а на розваги – близько 2 тисяч. На засоби особистої гігієни витрачаю близько 200 гривень а на одяг – 1,5-2 тис. за аналогічний період.

Якщо підрахувати і приблизно розділити – в місяць я витрачаю на всі потреби (з проживанням і навчанням) більше 9 тис. гривень ", - розповіла студента 4 курсу ДНУ ім. О. Гончара Вікторія.

А ось що розповів студент третього курсу ДНУЗТ Максим:

"Ми з другом знімаємо квартиру недалеко від університету: однокімнатну зі звичайним ремонтом. В гуртожитку жити нереально – умови жахливі, простіше заробити на оренду. В квартирі є бойлер, два дивани, обігрівач і вентилятор. Кухня ще радянська, але нам все-одно, ми на ній рідко буваємо. Обходиться така квартира нам в 3900 гривень + комунальні близько 500 грн. Нещодавно орендодавець сказала, що буде піднімати вартість житла на 200 гривень на місяць.

На рахунок харчування – я їм на роботі майже завжди, працюю в піцерії, нас там годують. А так мені мама раз на тиждень передає сумку з їжею з області, я ж не місцевий. Передає все, що може знадобитися, тому купую з їжі я все по дрібницях, витрачаю не більш 300 грн в тиждень. Одяг купую собі раз на рік, одразу все, що потрібно: виділяю на це близько 5-7 тис. гривень. На розваги йде близько 2 тисяч на місяць, решту намагаюся відкладати на майбутнє. В сумі йде до 6 тисяч гривень на місяць. Працювати не дуже хочу, але щемити себе у всьому – це в рази гірше ".

Також ми поспілкувалися зі студенткою Мариною, яка вчиться на бюджеті:

"Я вчуся на денному відділенні і отримую стипендію в розмірі 1960 гривень. Паралельно працюю вечорами, зараз більшість студентів працюють – дуже складно жити без грошей і нормальних умов. Крім того – знімаю кімнату на околиці міста разом з сім'єю переселенців, обходиться мені вона в 2 тисячі гривень + комунальні послуги. Раніше знімала кімнату в гуртожитку іншого університету за 1,5 тис. грн на місяць, але через величезну кількість цвілі на стінах довелося з'їхати. у квартирі, яку я знімаю – радянський ремонт, зламаний телевізор і непрацююча плита – користуємося електричною. Відносини з сусідами по квартирі досить натягнуті. За десятибальною шкалою ставлю четвірку цьому житлу ... впевнена, що далі буде краще. На їжу йде близько 150 гривень у день, на одяг – не більше 4 тис. в місяць. Іноді вибираюся на прогулянку, на що витрачаю не більше 200 гривень на тиждень. Якщо підсумувати - виходить близько 10 000 в місяць. З недавніх пір я працюю, але до цього мене повністю забезпечували батьки ".

Що можна купити на стипендію українського студента

В Україні міністерство фінансів планує до 2020 року скоротити кількість стипендіатів до 15% від загальної кількості студентів. Але стипендії повинні істотно зрости. Міністерство Освіти внесло ряд змін в порядок нарахування стипендій, виплата яких буде проводитися практичним відмінникам, які досягли певного рівня.

Студенти України отримують різні стипендії: в залежності від рівня акредитації навчального закладу, категорії стипендій та категорії стипендіатів. Детальніше з цифрами можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України:

Розміри студентських стипендій в Україні https://mon.gov.ua

Якщо брати до прикладу мінімальну стипендію в українському ВНЗ, а це 1300 гривень, то на цю суму можна придбати:

- Квиток на рейс Київ-Лейпциг в одну сторону від Wizz Air;

- люкс номер в Кирилівці недалеко від берега моря;

- 50 доларів;

- тест-драйв Nissan Leaf на добу;

- Смартфон Prestigio Wize;

- 81 кг картоплі в супермаркеті;

- 1 помаду Chanel Rouge Allure Liquid Powder;

- квиток на концерт Олега Винника в 8 ряду.

Що ж, прийшов час підвести підсумки - сучасні студенти люблять жити добре і не готові миритися з браком коштів. Величезний відсоток студентів не тільки здобуває вищу освіту, а й працює, сподіваючись тільки на себе і намагаючись розвантажити батьків. Здається, зовсім скоро поняття "студентської бідності" зійде нанівець і це чудово. Що це – особливості покоління, виховання або ж власний вибір після аналізу подій в країні? – У кожного своя думка.

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