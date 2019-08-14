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Скільки коштує бути студентом у Дніпрі: виживання або проживання

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Про те, скільки коштує зібрати дніпровського школяра напередодні нового навчального року говорили всі, кому не лінь.

Ситуація зі студентами дещо інша, адже у випадку з ними вже не потрібно говорити про шкільну форму, зошитах у клітинку і рюкзаках.

Зате гостро назріває квартирне питання, таргани в гуртожитку та економія стипендії. Як живуть сучасні студенти Дніпра, на чому економлять і скільки грошей їм потрібно для нормального життя OBOZREVATEL розповість нижче.

Навчальний рік зовсім близько

Навчальний рік зовсім близько

newbusiness.su

Жити в гуртожитку VS зняти квартиру

Зняти квартиру, орендувати кімнату або жити в гуртожитку? Це швидше питання не бажання, а можливості. Навряд чи студент відмовиться від хорошої квартири в затишному районі зі свіжим ремонтом, ось тільки ціни на таке житло не маленькі. За даними різноманітних сервісів з пошуку житла, оренда малосімейки в Дніпрі обійдеться в суму від 2500 грн: найчастіше це житлоплоща не презентабельного вигляду з радянськими меблями і відсутністю нормальних умов. Але завжди є винятки, і ми їх навіть знайшли.

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Невелика затишна квартира в Дніпрі - ідеальний варіант для студента

Невелика затишна квартира в Дніпрі - ідеальний варіант для студента

olx.ua

Багато студентів працевлаштовуються, щоб зняти собі житло

Багато студентів працевлаштовуються, щоб зняти собі житло

olx.ua

Повноцінна однокімнатна квартира студенту обійдеться дорожче. Саме з цієї причини молодь часто знімає житло на вдвох чи трьох. Крім того, заплатити потрібно за перший і останній місяць проживання, а також додатково виділити кошти на послуги ріелтора, що не є рідкістю. Квартира з пристойним ремонтом і хорошими умовами в Дніпрі дешевше 3500 гривень – велика рідкість і удача.

Чудова альтернатива гуртожитку

Чудова альтернатива гуртожитку

olx.ua

Завжди можна знайти хорошу квартиру

Завжди можна знайти хорошу квартиру

olx.ua

Ще один варіант житла

Ще один варіант житла

olx.ua

Крім того, орендодавці часто пропонують кімнати в будинках з господарями: такі пропозиції відкриті як в приватних секторах, так і в багатоквартирних під'їздах. Кімната обійдеться студенту дешевше, а ось умови проживання - як пощастить. Є можливість орендувати кімнату за 600 грн в місяць, але варто розуміти, що доведеться відмовитися від деяких зручностей. Наприклад:

"Здам кімнату в приватному будинку по пр. Гагаріна, район Підстанції. Свою, без посередників. Кімната з усіма зручностями, без господарів. Оплата 600 грн в місяць + електрика" - йдеться в описі. А ось сама кімната:

Економ-варіант

Економ-варіант

olx.ua

Ось такий варіант ми знайшли на проспекті Гагаріна за 800 гривень в місяць:

"Здам 1 ліжко-місце, пр. Гагаріна, Підстанція, для дівчинки, без господарів, є меблі, пральна машина, гаряча вода, комунальні становлять 100-200 грн. Заселення з 24 серпня."

Ліжко-місце

Ліжко-місце

olx.ua

Бюджетний варіант для студентів

Бюджетний варіант для студентів

olx.ua

Ціни на житло варіюються відповідно до віддаленісті району: в центральній частині міста житлоплоща дорожче. Кімнати з хорошим ремонтом і умовами проживання обійдуться студенту в середньому від 1500 до 2000 гривень. Власники такого житла пропонують хороші умови проживання:

Іноді у орендодавців і такі умови

Іноді у орендодавців і такі умови

olx.ua

Варто бути готовими до подорожчання житла в зимовий час

Варто бути готовими до подорожчання житла в зимовий час

olx.ua

Життя в студентському гуртожитку – це своєрідна романтика, тільки ось далеко не розкіш. У більшості випадків студентам надають ліжко-місце на пружні з загальними туалетом, душовою і кухнею. Часто в комплекті з вищевказаним йдуть таргани і галасливі сусіди за стінкою, неможливість потрапити на своє законне місце прописки після 23:00 і зовсім незнайомі люди, які рандомним способом виявляються твоїми сусідами по кімнаті.

Звичайно ж, не всі гуртожитки в Дніпрі такі. Але в більшості випадків стартовий набір дорослого життя іногороднього першокурсника виглядає саме так. За правилами, гуртожиток потрібно оплачувати єдиним платежем або ж раз на півроку. В середньому, дах над головою обійдеться в 6-8 тисяч гривень за рік проживання. Найчастіше ремонт в кімнаті також лягає на плечі студентів (або батьків студентів), заміна дверей \ вікон – не виняток. Не варто забувати про оплату пропуску в гуртожиток (250 грн) і відпрацювання практики (близько 350 грн). Наведемо кілька прикладів.

Один з гуртожитків Придніпровської державної академії будівництва та архітектури:

Світло і просторо

Світло і просторо

Obozrevatel

Встановлено нові раковини

Встановлено нові раковини

Obozrevatel

Студентський гуртожиток "Строілка"

Студентський гуртожиток "Строілка"

Obozrevatel

Завжди є де приготувати обід

Завжди є де приготувати обід

Obozrevatel

Не так затишно як вдома, зате бюджетно

Не так затишно як вдома, зате бюджетно

Obozrevatel

Гуртожиток ДНУ ім. О. Гончара:

Суворі студентські будні

Суворі студентські будні

Obozrevatel

Кімната студенток ДНУ

Кімната студенток ДНУ

Obozrevatel

Раковини в гуртожитку

Раковини в гуртожитку

Obozrevatel

Витрати на місяць: дорого чи обходиться студентське життя

Безумовно, всіх "стригти під одну гребінку" ми не будемо, а лише поділимося розповідями нинішніх студентів. У кожного з них – свої статті витрат, потреби і можливості. OBOZREVATEL зібрав кілька історій абсолютно різних cтудентів.

"Я – працююча студентка з хорошим заробітком (близько 15 тис. грн). В університеті вчуся на контракті – навчання обходиться в 15 тисяч гривень на рік. Усі витрати я беру на себе самостійно, без допомоги батьків. Давно звикла розраховувати на себе, не розумію тих, хто маючи здоров'я і голову на плечах сидить на шиї у батьків. Вартість проживання в гуртожитку – 6240 гривень за 12 місяців. У кімнаті нас троє. Якщо з'явилося бажання жити удвох, а не втрьох – потрібно встановити нове вікно або двері в гуртожитку - тоді дозволять. На навчання я їжджу на маршрутці або трамваї, в середньому витрачаю на проїзд близько 100 гривень на тиждень. На їжу йде близько 2800 гривень на місяць, а на розваги – близько 2 тисяч. На засоби особистої гігієни витрачаю близько 200 гривень а на одяг – 1,5-2 тис. за аналогічний період.
Якщо підрахувати і приблизно розділити – в місяць я витрачаю на всі потреби (з проживанням і навчанням) більше 9 тис. гривень ", - розповіла студента 4 курсу ДНУ ім. О. Гончара Вікторія.

А ось що розповів студент третього курсу ДНУЗТ Максим:

"Ми з другом знімаємо квартиру недалеко від університету: однокімнатну зі звичайним ремонтом. В гуртожитку жити нереально – умови жахливі, простіше заробити на оренду. В квартирі є бойлер, два дивани, обігрівач і вентилятор. Кухня ще радянська, але нам все-одно, ми на ній рідко буваємо. Обходиться така квартира нам в 3900 гривень + комунальні близько 500 грн. Нещодавно орендодавець сказала, що буде піднімати вартість житла на 200 гривень на місяць.
На рахунок харчування – я їм на роботі майже завжди, працюю в піцерії, нас там годують. А так мені мама раз на тиждень передає сумку з їжею з області, я ж не місцевий. Передає все, що може знадобитися, тому купую з їжі я все по дрібницях, витрачаю не більш 300 грн в тиждень. Одяг купую собі раз на рік, одразу все, що потрібно: виділяю на це близько 5-7 тис. гривень. На розваги йде близько 2 тисяч на місяць, решту намагаюся відкладати на майбутнє. В сумі йде до 6 тисяч гривень на місяць. Працювати не дуже хочу, але щемити себе у всьому – це в рази гірше ".

Також ми поспілкувалися зі студенткою Мариною, яка вчиться на бюджеті:

"Я вчуся на денному відділенні і отримую стипендію в розмірі 1960 гривень. Паралельно працюю вечорами, зараз більшість студентів працюють – дуже складно жити без грошей і нормальних умов. Крім того – знімаю кімнату на околиці міста разом з сім'єю переселенців, обходиться мені вона в 2 тисячі гривень + комунальні послуги. Раніше знімала кімнату в гуртожитку іншого університету за 1,5 тис. грн на місяць, але через величезну кількість цвілі на стінах довелося з'їхати. у квартирі, яку я знімаю – радянський ремонт, зламаний телевізор і непрацююча плита – користуємося електричною. Відносини з сусідами по квартирі досить натягнуті. За десятибальною шкалою ставлю четвірку цьому житлу ... впевнена, що далі буде краще. На їжу йде близько 150 гривень у день, на одяг – не більше 4 тис. в місяць. Іноді вибираюся на прогулянку, на що витрачаю не більше 200 гривень на тиждень. Якщо підсумувати - виходить близько 10 000 в місяць. З недавніх пір я працюю, але до цього мене повністю забезпечували батьки ".

Що можна купити на стипендію українського студента

В Україні міністерство фінансів планує до 2020 року скоротити кількість стипендіатів до 15% від загальної кількості студентів. Але стипендії повинні істотно зрости. Міністерство Освіти внесло ряд змін в порядок нарахування стипендій, виплата яких буде проводитися практичним відмінникам, які досягли певного рівня.

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У США студентам платитимуть стипендії, щоб вони не ходили на пари

Студенти України отримують різні стипендії: в залежності від рівня акредитації навчального закладу, категорії стипендій та категорії стипендіатів. Детальніше з цифрами можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України:

Розміри студентських стипендій в Україні

Розміри студентських стипендій в Україні

https://mon.gov.ua

Якщо брати до прикладу мінімальну стипендію в українському ВНЗ, а це 1300 гривень, то на цю суму можна придбати:

- Квиток на рейс Київ-Лейпциг в одну сторону від Wizz Air;

- люкс номер в Кирилівці недалеко від берега моря;

- 50 доларів;

- тест-драйв Nissan Leaf на добу;

- Смартфон Prestigio Wize;

- 81 кг картоплі в супермаркеті;

- 1 помаду Chanel Rouge Allure Liquid Powder;

- квиток на концерт Олега Винника в 8 ряду.

Що ж, прийшов час підвести підсумки - сучасні студенти люблять жити добре і не готові миритися з браком коштів. Величезний відсоток студентів не тільки здобуває вищу освіту, а й працює, сподіваючись тільки на себе і намагаючись розвантажити батьків. Здається, зовсім скоро поняття "студентської бідності" зійде нанівець і це чудово. Що це – особливості покоління, виховання або ж власний вибір після аналізу подій в країні? – У кожного своя думка.

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