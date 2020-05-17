Скандал з російською в Кривому Розі: дітей зобов'язали вивчати "щоб було легше"

У Кривому Розі в школі №90 педагогічна рада затвердила обов'язкове вивчення російської мови для деяких класів. Частина батьків написали заяви про незгоду.

За словами заступниці голови батьківського комітету Вікторії Рудник, російську вирішили вивчати як "другу іноземну" замість німецької. Коли про це стало відомо, частина батьків не заперечувала, але частина – написала звернення до дирекції про свою незгоду, повідомляє "Радіо Свобода".

Вікторію Рудник як маму майбутнього випускника стурбувало введення вивчення російської як факультативу в 11 класі. На її думку, ці години краще віддати на українську мову або якийсь із предметів, які діти будуть здавати в рамках ЗНО.

"Учителям ці плани дали за дві доби до педради, сказали, щоб всі вибирали російську мову. І все. Батькам розповідають, що буде краще, буде легше. Але не всі батьки хочуть, багато написав заяви, що хочуть німецьку. Батьки одинадцятикласників, коли дізналися, що російська буде факультативом, написали заяви, щоб нам поставили українську або англійську, тому що їх складати на ЗНО", – зазначила Вікторія.

У школі Кривого Рогу дітей зобов'язали вивчати російську "щоб було легше" Херсон Онлайн

Також вона повідомила, що в школі запропонували не ходити на уроки російської, якщо хтось не хоче.

"Нам кажуть: "Це факультатив, хочете – не ходіть". Я їм задала питання: це фінансується з бюджету, вчитель отримуватиме зарплату за російську, а ми, батьки, будемо змушені наймати репетиторів з української?" – розповіла Вікторія.

Вчителька інформатики і мама дитини, яка навчається в школі №90, Людмила Легка каже, що було кілька варіантів навчального плану на рік, один з них, зокрема, передбачав вивчення тільки однієї іноземної – без другої.

"Наприклад, класні керівники 8 класів сказали, що батьки висловили своє бачення: навіщо в них забирають німецьку мову, в вивченні якого є необхідність? З нашого класу деякі батьки говорили, що російську мову діти і так знають на рівні, щоб можна було порозумітися, а ось іншу іноземну мову вивчити в домашніх умовах – дуже важко", – зазначила Людмила.

Людмила написав заяву про те, щоб українська була мовою навчання, але з вивченням двох іноземних мов.

"Для своєї дитини я писала заяву – українська мова навчання з вивченням двох іноземних мов. Ну і вже російську – можна розглядати одну годину на тиждень. Для розвитку мовної компетенції. Але це могла би бути і інша мова, наприклад, польська або ще якась з мов Євросоюзу. Але йти по шляху найменшого спротиву, "щоб дітям було легше", – це не аргумент", – додала Людмила.

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Як стало відомо, після резонансу в ЗМІ та соціальних мережах рішення педагогічної ради школи №90 може бути переглянуто. У п'ятницю, 15 травня, педрада знову повинна була збиратися на засідання. Але розглядали мовне питання чи ні, і яке рішення могли прийняти – поки невідомо.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі розгорівся скандал через школу, в якій російську зробили обов'язковим. Педагогічна рада при затвердженні навчального плану зробила обов'язковим вивчення російської мови для учнів 5-10 класів, а для всіх випускників російську мову ввели як факультативний предмет.